DOLAR
34,76 0%
EURO
36,74 0%
ALTIN
2.945,96 0%
BITCOIN
3.475.839,03 0,28%

Güney Kore'de Eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun Gözaltına Alındı

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanını önerdiği iddia edilen eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 06:19
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 06:19
Güney Kore'de Eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun Gözaltına Alındı

Güney Kore'de Sıkıyönetim İlanı Tartışmaları Sürüyor

Güney Kore’de eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık gecesi sıkıyönetim ilan etmesini kendisine önerdiği iddiaları üzerine gözaltına alındı. Gözaltı süreci, Kim'in Seul Merkez Savcılığına verdiği ifadenin ardından başladı ve yürütülen soruşturma çerçevesinde cep telefonuna el konulup, evinde ve ofisinde arama gerçekleştirdi.

Devlet Başkanlığına Yönelik Suçlamalar

Güney Kore ajansı Yonhap’a göre, Kim'in sıkıyönetim ilanındaki rolü, Yoon ve bakanlarıyla birlikte vatana ihanet şüphesiyle inceleniyor. Kim, sıkıyönetimin uygulanmasında tüm talimatların kendisinden alındığını belirterek tüm sorumluluğu üstlendiğini ve 4 Aralık'ta kamuoyundan özür dilediğini ifade etti.

Sıkıyönetim İlanının Geri Alınması

Devlet Başkanı Yoon, 3 Aralık’ta yaptığı açıklamada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmişti. Ancak, parlamentonun oylama sonucunda kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulu'nun onayının ardından sıkıyönetim sona erdirildi. Yoon, muhalefetin tahkikatsız bir şekilde hükümetin işlevlerini engellediğini iddia ederken, sıkıyönetimin Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı hedeflediğini öne sürdü.

Gelecek Adımlar ve Siyasi Müzakere

Olayın ardından muhalefetteki Demokratik Parti (DP) ve 5 küçük muhalefet partisi, Yoon'un sıkıyönetim için Anayasa'ya aykırı bir karar verdiğini öne sürerek mecliste bir önerge sundu. Ancak önerge, kabul edilmesi için gereken 200 milletvekilinin onayını alamadığı için geri plana itildi.

Gündemdeki bu olay, Güney Kore'nin siyasi atmosferinde etkili bir tartışma yaratırken, halk ve muhalefet partileri devam eden süreçlerde devlet başkanının yürütme yetkilerini sorgulamaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şam'da Rejim Karşıtı Güçlerin İlerleyişi: Başkentte Yeni Bir Dönem Mi Başlıyor?
2
Güney Kore'de Eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun Gözaltına Alındı
3
Şam'daki Rejim Kontrolü Sarsıldı: Sednaya Hapishanesi'nde Tutsaklar Kurtarıldı
4
Rejim Karşıtı Güçler Şam'a Girdi: Esed Yönetimi Zayıflıyor
5
Bodrum'da Şiddetli Yağış Sonrası Sel Felaketi: Evler Su Altında
6
Suriye'de Sednaya Hapishanesi'nde Tutsaklar Kurtarıldı
7
Gürcistan'da AB Müzakere Protestoları 10. Güne Girdi

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor