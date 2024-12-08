Güney Kore'de Eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun Gözaltına Alındı

Güney Kore'de Sıkıyönetim İlanı Tartışmaları Sürüyor

Güney Kore’de eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık gecesi sıkıyönetim ilan etmesini kendisine önerdiği iddiaları üzerine gözaltına alındı. Gözaltı süreci, Kim'in Seul Merkez Savcılığına verdiği ifadenin ardından başladı ve yürütülen soruşturma çerçevesinde cep telefonuna el konulup, evinde ve ofisinde arama gerçekleştirdi.

Devlet Başkanlığına Yönelik Suçlamalar

Güney Kore ajansı Yonhap’a göre, Kim'in sıkıyönetim ilanındaki rolü, Yoon ve bakanlarıyla birlikte vatana ihanet şüphesiyle inceleniyor. Kim, sıkıyönetimin uygulanmasında tüm talimatların kendisinden alındığını belirterek tüm sorumluluğu üstlendiğini ve 4 Aralık'ta kamuoyundan özür dilediğini ifade etti.

Sıkıyönetim İlanının Geri Alınması

Devlet Başkanı Yoon, 3 Aralık’ta yaptığı açıklamada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmişti. Ancak, parlamentonun oylama sonucunda kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulu'nun onayının ardından sıkıyönetim sona erdirildi. Yoon, muhalefetin tahkikatsız bir şekilde hükümetin işlevlerini engellediğini iddia ederken, sıkıyönetimin Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı hedeflediğini öne sürdü.

Gelecek Adımlar ve Siyasi Müzakere

Olayın ardından muhalefetteki Demokratik Parti (DP) ve 5 küçük muhalefet partisi, Yoon'un sıkıyönetim için Anayasa'ya aykırı bir karar verdiğini öne sürerek mecliste bir önerge sundu. Ancak önerge, kabul edilmesi için gereken 200 milletvekilinin onayını alamadığı için geri plana itildi.

Gündemdeki bu olay, Güney Kore'nin siyasi atmosferinde etkili bir tartışma yaratırken, halk ve muhalefet partileri devam eden süreçlerde devlet başkanının yürütme yetkilerini sorgulamaya devam ediyor.