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Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: 'Bağımsızlığa Sürekli Sahip Çıkmak Gerekiyor'

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, bağımsızlığın korunmasının önemine vurgu yaptı ve ekonomik büyümenin öncelikli hedef olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 12:48
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: 'Bağımsızlığa Sürekli Sahip Çıkmak Gerekiyor'

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: 'Bağımsızlığa Sürekli Sahip Çıkmak Gerekiyor'

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ülkesinin tarihsel zorluklara rağmen bağımsızlığını koruyarak güçlendiğini vurguladı. Tiflis'te düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Kobakhidze, "Bağımsızlığa sürekli sahip çıkmak gerekiyor," dedi.

1991 Referandumu Anımsatıldı

Kobakhidze, 31 Mart 1991'de Gürcistan'ın bağımsızlığını kazanmak için gerçekleştirilen referandumun önemine dikkat çekti. Ülkesinin 1991’den bu yana çeşitli savaşlar, devrimler ve ekonomik krizler yaşadığını hatırlatan Başbakan, bu süreçlerin bağımsızlığın güçlenmesine katkı sağladığını belirtti.

Ekonomik Büyüme Vurgusu

Başbakan Kobakhidze, Gürcistan ekonomisinin geçen yıl yüzde 9,4 oranında büyüdüğünü ifade ederek, ekonomik büyümenin sürdürülmesinin kendileri için öncelikli bir konu olduğunu açıkladı. Bu bağlamda, ülkenin her zamankinden daha bağımsız ve egemen olduğunu sözlerine ekledi.

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