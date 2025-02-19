Gürer'den TÜİK İş Gücü İstatistiklerine Sert Eleştiri

CHP'li Ömer Fethi Gürer, TÜİK'in iş gücü istatistiklerini eleştirerek, gerçek işsizlik oranlarının gizlendiğini savundu.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:50
Gürer'den TÜİK İş Gücü İstatistiklerine Sert Eleştiri

Gürer, TÜİK Üzerine Yapılan Eleştirileri Yeniden Gündeme Getirdi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) iş gücü istatistiklerini eleştirerek önemli açıklamalarda bulundu. Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, TÜİK’in işsizlik tanımına dair çarpıcı bilgiler verdi.

TÜİK'in Dar Tanımı

Gürer, TÜİK’in işsizlik verilerinin gerçek durumu yansıtmadığını ifade ederek, “TÜİK bazı işsizleri işsiz saymıyor. Sadece son 4 hafta içinde iş arayan ve iş bulursa hemen işe başlayabilecek olanları işsiz sayıyor.” şeklinde konuştu.

Buna ek olarak, “İş bulsa 15 gün içinde işbaşı yapamayacak olanlar ile son 4 hafta içinde iş aramamış olanlar işsiz sayılmıyor.” diyerek Türkiye’deki iş gücü istatistiklerinin yanıltıcı olduğunu vurguladı.

Gerçek İşsizlik Oraları

Gürer, mevcut sistemin dikkate almadığı diğer gruplara da değinerek, “Haftada sadece 1-2 saat çalışanlar, bu sebeple istihdamda gözükürken, daha fazla çalışmak için iş arayanlar işsiz sayılmıyor.” dedi. Böyle bir yöntemle işsizlik oranının %8,5 olarak ölçülmesinin yanlış olduğunu ifade etti ve gerçek hayatta 'işsiz' olarak tanımlanan bireylerin %75’inin bu kapsam dışında kaldığını aktardı.

Öneriler ve Çözüm Önerileri

Son olarak Gürer, Türkiye’de işsizlik verilerinin tam anlamıyla görülmediğini belirterek, işsizlikle mücadele için “Daha sıkı önlemler alınmalı, staj ve çıraklık öğrencilerinin işe başladığı gün emekliliğe esas sigortaları başlatılmalı.” önerisinde bulundu. Ayrıca, bu düzenlemelerle ara eleman açığı bulunan sektördeki sorunların çözüleceğini vurguladı.

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