Gürsu'da Mesut'tan Anlamlı Jest: Dünya Engelliler Günü'nde Yemek Dağıtımı

Gürsu Belediyesi'nin sevilen ismi gün boyu ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

Gürsu Belediyesi'nin sevilen yüzü Mesut, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bu yıl da yemek dağıtımında görev aldı.

Mesut, yemekleri paketleyip gün boyu ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı ve dağıtımını bizzat gerçekleştirdi.

Mesut'u karşılarında gören vatandaşlar hem mutlu oldu hem de çok duygulandı; bu anlar ilçede takdirle karşılandı.

Gürsu Belediyesi'nin düzenli yürüttüğü yemek dağıtımı hizmetinin bu özel günde Mesut tarafından yerine getirilmesi, dayanışma ve farkındalığın somut bir örneği olarak değerlendirildi.

