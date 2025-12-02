Gürsu'da Ormanlık Alanda Mahsur Kalan Selami Uludağ, AFAD, UMKE ve İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Gürsu'da Ormanlık Alanda Mahsur Kalan Selami Uludağ Kurtarıldı
İpekyolu Mahallesi'ndeki arama kurtarma çalışmaları ortak operasyonla sonuçlandı
Bursa'nın Gürsu ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan bir kişi, ekiplerin ortak çalışmasıyla sağ salim kurtarıldı.
Olay, saat 17.30 sıralarında Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi ormanlık alanda meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, Selami Uludağ (58) isimli vatandaşın ormanlık bölgede mahsur kaldığı ve yardım beklediği bildirildi.
İhbarın ardından bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, sarp arazide yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine destek verdi. Çalışmalara katılan itfaiye ve UMKE ekipleriyle koordineli operasyon hız kazandı.
Yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda mahsur kalan vatandaş bulundu, bulunduğu noktadan dikkatle çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.
BURSA’NIN GÜRSU İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA MAHSUR KALAN 58 YAŞINDAKİ VATANDAŞ, İTFAİYE, UMKE VE AFAD EKİPLERİNİN ORTAK ÇALIŞMASIYLA KURTARILARAK SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.