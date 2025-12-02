Gürsu'da Ormanlık Alanda Mahsur Kalan Selami Uludağ, AFAD, UMKE ve İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan Selami Uludağ (58), AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 23:30
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 23:30
İpekyolu Mahallesi'ndeki arama kurtarma çalışmaları ortak operasyonla sonuçlandı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan bir kişi, ekiplerin ortak çalışmasıyla sağ salim kurtarıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi ormanlık alanda meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, Selami Uludağ (58) isimli vatandaşın ormanlık bölgede mahsur kaldığı ve yardım beklediği bildirildi.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, sarp arazide yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine destek verdi. Çalışmalara katılan itfaiye ve UMKE ekipleriyle koordineli operasyon hız kazandı.

Yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda mahsur kalan vatandaş bulundu, bulunduğu noktadan dikkatle çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde