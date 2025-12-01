Gürün'de Ulu Cami restorasyonu için 7,5 milyon TL bağış gecesi

Esnaf ve temsilciler Asef Çoban Kültür Merkezi'nde buluştu

Sivas'ın Gürün ilçesinde, Tarihi Ulu Cami restorasyonu için bir bağış gecesi düzenlendi. Türkiye Kültür Varlıkları Envanteri'nde kayıtlı olan ve 6 Şubat 2023 depreminde hasar görerek ibadete kapatılan caminin onarımı amacıyla gerçekleştirilen etkinlik Asef Çoban Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Programa; Gürün Kaymakamı Selami Alper Özkan, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Gürün Ulu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erkan Bozkuş, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile ilçe esnafları katıldı.

Gecede konuşan Belediye Başkanı Nami Çiftçi, restorasyon çalışmalarında seferber olan Gürün esnafına teşekkür etti. Çiftçi, salonun sınırlı kapasitesi nedeniyle tüm esnaf ve vatandaşların davet edilemediğini belirterek, yardımda bulunmak isteyenlerin ilgili hesap numaraları üzerinden bağış yapabileceklerini ifade etti.

Gecenin sonunda, Ulu Cami restorasyonu için 7,5 milyon TL bağış toplandı. Etkinlik, yerel dayanışmanın ve tarihi mirasa sahip çıkmanın somut bir örneği olarak değerlendirildi.

