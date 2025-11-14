Gürün'de Yoğun Kar: Görüş Mesafesi Yer Yer 50 Metreye Düştü

Sivas'ta gün boyunca aralıklarla yağan kar, kent genelinde ulaşımda aksamalara neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod ile uyarısının ardından, önceki gün başlayan yağmur sabah saatlerinde yerini kara bıraktı ve yüksek kesimlerden şehir merkezine kadar indi.

Etkilenen bölgeler ve alınan önlemler

Gürün ilçesindeki Mazıkıran ve Ziyaret mevkilerinde etkili olan yağış sürücülere zor anlar yaşattı. Koyulhisar ve Doğanşar ilçelerinde de yoğun kar gözlendi.

Geçitlerde görüş mesafesi yer yer 50 metreye düşerken, karayolları ekipleri ulaşımın güvenliğini sağlamak için kontrollü geçiş uyguladı ve tuzlama çalışması yürüttü.

