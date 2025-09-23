Guterres: İsrail'in Şiddeti Küresel Barışı Tehdit Ediyor

BM Genel Sekreteri Guterres, 7 Ekim 2023'ten bu yana süren İsrail saldırılarının Gazze'de insani krizi derinleştirip bölgesel ve küresel barışı tehlikeye attığını söyledi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 21:02
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 21:02
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 7 Ekim 2023'ten bu yana süren İsrail saldırılarının işgal altındaki Filistin topraklarındaki şiddeti derinleştirerek bölgesel ve küresel barışı tehdit ettiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'nde Sert Uyarı

Guterres, "Filistin Sorunu da Dahil Orta Doğu'daki Durum" başlığı altında toplanan BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, "İsrail-Filistin çatışmasının en karanlık dönemlerinden biriyle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı ve 7 Ekim 2023 sonrası saldırıların yarattığı risklere dikkat çekti.

İnsani Kriz ve Ahlaki İddia

Genel Sekreter, Gazze'de yoğunlaşan saldırıların zaten felaket boyutunda olan insani krizi daha da kötüleştirdiğini vurguladı. "Sayısız Filistinli sivil ve kalan rehineler, amansız bombardıman altında mahsur kalıyor, yiyecek, su, elektrik ve ilaçtan mahrum bırakılıyor."

Gazze’deki durumun "Ahlaki ve yasal olarak savunulamaz." olduğunu söyleyen Guterres, BM kararlarının görmezden gelinmesine, uluslararası insancıl hukuk ihlallerine ve cezasızlığa dikkat çekti.

Katar'a Yönelik Saldırı ve Diplomasiye Etkisi

Guterres, İsrail şiddetinin Gazze'den Batı Şeria'ya, bölgedeki birçok ülkeye ve en son Katar'a kadar yayıldığını belirtti. 9 Eylül'de Katar'a yönelik saldırının, Mısır ve ABD öncülüğünde yürütülen ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması girişimlerine ciddi darbe vurduğunu söyledi.

Genel Sekreter, "İsrail saldırısı, yalnızca Katar'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekle kalmadı, aynı zamanda diplomasi ve çatışma çözümü için güvendiğimiz norm ve mekanizmaları da tehdit etti."

Batı Şeria, Yerleşimler ve İki Devletli Çözüm

Guterres, işgal altındaki Batı Şeria'da devam eden toprak gaspları, fiili ilhak ve zorla yerinden etmelerin iki devletli çözümün uygulanabilirliğini giderek azalttığını kaydetti. İsrail'in "E1" bölgesinde yerleşim yeri inşasına son onayının özellikle endişe verici olduğunu, bunun Batı Şeria'yı bölerek Filistin Devleti'nin toprak bütünlüğünü ortadan kaldırabileceğini belirtti.

Genel Sekreter, "İsrail'in yerleşim yerleri yalnızca siyasi bir mesele değil, aynı zamanda uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." diye konuştu.

Filistin Yönetiminin Varoluşsal Krizi

Guterres, Filistin yönetiminin mali, siyasi ve kurumsal baskılar nedeniyle varoluşsal bir krizle karşı karşıya olduğunu söyledi. İsrail'in gelirleri alıkoyması, Filistin ekonomisinin daralması ve bağışçı yardımlarındaki keskin düşüş nedeniyle yönetimin maaşları ödeyemez ve temel hizmetleri sağlayamaz hale geldiğini aktardı.

Filistin yönetiminin istikrara kavuşturulması ve bir barış ortağı olarak devam edebilmesi için acil uluslararası desteğe ihtiyaç olduğunu vurgulayan Guterres, iki devletli çözüm ve Filistin Devleti'nin tanınması konusunda bazı ülkelerin verdiği desteği memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Acil Çağrı: Tehlikeli Eğilimler Tersine Çevrilmeli

Guterres, Gazze'deki durumun uluslararası hukuka dayanması, her türlü etnik temizliğin reddedilmesi ve uygulanabilir bir iki devletli çözüme doğru net bir siyasi ufka sahip olunması gerektiğini belirtti. "Sahadaki tehlikeli eğilimleri acilen tersine çevirmeliyiz."

Genel Sekreter ayrıca, İsrail'in yerleşim faaliyetlerini derhal durdurması ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı varlığını sonlandırması dahil olmak üzere Uluslararası Adalet Divanı'nın çağrılarına uyulması gerektiğini vurguladı.

