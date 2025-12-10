H3N2’nin Yeni Varyantı Avrupa’da Baskın — Uzmanlardan Türkiye İçin Uyarı

Varyantın yayılımı ve uzman değerlendirmesi

Dünyada yayılmaya başlayan H3N2 virüsünün yeni varyantıyla ilgili uzmanlar uyarıda bulundu. Medical Park Karadeniz Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, uzun zamandır tanınan virüsün zaman içinde mutasyona uğradığını belirterek, “Yeni tespit edilen varyant, yaz mevsiminde güney yarımkürede, Avustralya’da ortaya çıktı ve oradaki vakaların çoğunun H3N2’nin bu yeni yedi mutasyon taşıyan varyantıyla ilişkili olduğu görüldü” dedi.

Özlü, varyantın daha sonra Japonya, Amerika, Kanada, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde sıkça görülmeye başladığını ve şu anda Avrupa’da en sık rastlanan varyant hâline geldiğini vurguladı. Uzmanın değerlendirmesine göre bu durum yalnızca Avrupa ile sınırlı kalmayacak; muhtemelen yeni mutasyonun sağladığı avantajlar nedeniyle virüsün tüm dünyaya yayılacağı öngörülüyor.

Aşı etkinliği ve risk grupları

Prof. Dr. Özlü, bugüne kadar elde edilen verilere göre bu H3N2 varyantının daha ağır veya daha ölümcül hastalık yaptığına dair bir bilgi olmadığını; bildirilen vakaların genelde hafif üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde seyrettiğini kaydetti. Ancak çocuklarda daha sık görüldüğü ve kronik hastalığı olan risk gruplarında daha ağır seyredebileceğine ilişkin verilerin bulunduğunu belirtti. Japonya ve bazı Asya ülkelerinde özellikle çocuk hastalarda artış olduğu bildirildi.

Ülkemizle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı henüz bir bildirimde bulunmamış olmakla birlikte, Özlü Türkiye’de de bu varyantla karşılaşma olasılığının yüksek olduğunu söyledi. Mevcut grip aşısında H3N2 bulunmasına karşın, yeni varyantın mutasyonları nedeniyle aşının etkinliğinde kısmi kaçış olabileceği ifade edildi; yine de mevcut aşının ağır hastalık ve hastaneye yatışa karşı yaklaşık yüzde 70 oranında koruma sağladığı biliniyor. Özellikle risk grubundaki kişilerin kendilerini korumaları önem taşıyor.

Korunma önerileri ve dönem uyarısı

“Şu anda pandemi veya küresel salgın riski söz konusu değil” diyen Özlü, yalnızca risk gruplarının dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Kronik akciğer hastalığı, kalp, karaciğer, böbrek hastalığı bulunanlar, şeker hastaları, bağışıklığı baskılanmış bireyler, bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullananlar, gebeler ve aşırı kilolu kişiler kendilerini korumalıdır.

Özlü, mevsimsel uyarıda bulunarak Aralık ayına girildiğini ve ocak ile şubat aylarının hastalıkların en sık görüldüğü dönemler olduğunu belirtti. Kalabalık ve iyi havalandırılmayan ortamlardan mümkün olduğunca kaçınılması; zorunlu durumlarda mesafe korunması; toplu taşıma kullananların maske takmasının faydalı olması; el hijyenine özen gösterilmesi; ellerin sık sık sabunlu suyla yıkanması veya kolonya/alkol bazlı dezenfektan kullanılması gerektiği tavsiye edildi.

Özlü ayrıca, hastalığın en yaygın bulaşma yolunun yakın temas olduğunu hatırlatarak, “Yakın çevrenizde grip olan, ateşi veya öksürüğü bulunan kişiler varsa bir süre temasın azaltılması gerekir” uyarısında bulundu ve bağışıklığı güçlü tutmak için sağlıklı beslenme, yeterli uyku, bol su tüketimi ve hareketli yaşam önerilerini yineledi.

MEDİCAL PARK KARADENİZ HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ