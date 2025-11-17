Hacılar'da Karla Mücadele Hazır: Başkan Bilal Özdoğan'dan Uyarı

Hacılar Belediyesi, 14 araç ve 32 personelle karla mücadeleye hazır; Başkan Özdoğan kış lastiği uyarısı ve iletişim hatlarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 13:14
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, karla mücadele hazırlıklarının tamamlandığını belirterek ekiplerin 7 gün 24 saat hizmete hazır olduğunu söyledi.

Başkan Özdoğan, "Ekiplerimiz hazır, kar yağışı başladığı anda sahadayız" dedi ve ilçede olası bir kar yağışı durumunda tüm araç, ekipman ve personelin kış şartlarına göre hazırlandığını vurguladı.

Hazırlıklar ve ekipman

Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalle araları da dahil olmak üzere ulaşımın aksamaması için gerekli planlamaları tamamladı. Başkan Özdoğan, "Karla mücadele kapsamında 3 kar küreme ve tuzlama aracı (Kamyon), 1 tuzlama kamyonu, 2 Greyder, 1 loder, 3 Beko-loder ve 4 genel hizmet aracı olmak üzere toplam 14 aracımız ve 32 personelimizle hazırız. Bu yıl da hemşehrilerimizin günlük yaşamlarının etkilenmemesi için kesintisiz bir anlayışla çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Don ve buzlanmaya karşı özel tedbirler alındığını belirten Özdoğan, Hacılar Belediyesi’nin kış hazırlıkları kapsamında bin ton tuz stoku bulundurduğunu ve özellikle mahalle içlerinde görev yapmak üzere küçük iş makinelerinin hazır hale getirildiğini söyledi.

Sürücülere çağrı ve iletişim

Başkan Özdoğan, yakın zamanda başlayan kış lastiği zorunluluğu nedeniyle sürücülere yönelik uyarıda bulunarak, "Kış lastiği olmadan yola çıkılmaması hayati önem taşıyor. Hemşehrilerimizden bu konuda duyarlılık bekliyoruz" dedi.

Herhangi bir sorun yaşanması durumunda vatandaşların belediyeye kolayca ulaşabilmesi için iletişim hatları paylaşıldı: 442 37 77 veya 0534 592 48 55 numaralı telefonlardan Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ulaşılabiliyor.

Hacılar’ın huzurlu ve sorunsuz bir kış geçirmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Başkan Bilal Özdoğan, "Hemşehrilerimizin güvenliği ve konforu için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

