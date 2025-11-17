Hacılar'da Karla Mücadele Hazır: Başkan Bilal Özdoğan'dan Uyarı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, karla mücadele hazırlıklarının tamamlandığını belirterek ekiplerin 7 gün 24 saat hizmete hazır olduğunu söyledi.

Başkan Özdoğan, "Ekiplerimiz hazır, kar yağışı başladığı anda sahadayız" dedi ve ilçede olası bir kar yağışı durumunda tüm araç, ekipman ve personelin kış şartlarına göre hazırlandığını vurguladı.

Hazırlıklar ve ekipman