HAGİAD Başkanı Erkan: Engellilik Fırsatlarla Başarının Kapısını Açar

HAGİAD Başkanı Fatih Erkan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajında engelliliğin eksiklik değil, doğru imkanla başarı başlangıcı olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 17:23
Hacılar Genç İş İnsanları Derneği (HAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında engelliliğin bir eksiklik değil; doğru imkânlar sağlandığında büyük başarılara kapı aralayan bir durum olduğunu belirtti.

Erkan'ın Mesajı

Erkan, milli sporcu Sümeyye Boyacı'nın azim ve kararlılığını örnek göstererek, özel bireylerin neleri başarabileceğinin güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı. Ayrıca Erkan, bu düşünceyi özetlerken şu ifadeye yer verdi: "Engellilik, bireylerin potansiyelini gölgeleyen bir durum değil; fırsat verildiğinde büyük başarıların kapısı aralanır".

Toplumsal Sorumluluk ve Eşitlik

Erkan, toplumun gerçek anlamda güçlenmesinin tüm bireylerin sosyal hayata eşit şartlarda katılımıyla mümkün olacağını belirtti. Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmanın, üretime ve eğitime katılımlarını artırmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.

Son olarak Fatih Erkan, tüm engelli bireylere yönelik mesajında şu dilekte bulundu: "Bu bilinçle, tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü tebrik ediyor; sağlıklı, huzurlu ve umut dolu bir yaşam diliyorum" ve sevgi ile selamlarını iletti.

