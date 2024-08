Haiti'de Cezaevi Firarında 11 Mahkum Hayatını Kaybetti

Haiti'de Cezaevi Çatışması

Haiti'nin batısında yer alan Saint-Marc bölgesindeki cezaevinden firar esnasında meydana gelen çatışmada, 11 mahkum hayatını kaybetti. Olayla ilgili açıklama, Haiti Ulusal Polisi Sözcüsü Michel Ange Louis Jeune tarafından yapıldı.

Olayın Detayları

Saint-Marc'daki cezaevinde 540 mahkum bulunurken, firar esnasında meydana gelen çatışmada 11 mahkumu kaybedildi. Jeune, firardan sonra yakalanan bir mahkumun da olduğunu belirtti. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde ise cezaevinin alevler ve dumanlarla dolu olduğu gözlemlendi. Kaçmayı başaran mahkum sayısının henüz kesinleşmediği bildirildi.

Firar Girişiminin Arka Planı

Le Nouvelliste gazetesi, firar girişiminin cezaevindeki görevlilerin grevde olduğu bir dönemde yaşandığını öne sürdü. Ülkedeki cezaevlerinde toplamda yaklaşık 7500 mahkum bulunuyor ve bu olay, 2023 yılı içinde gerçekleşen üçüncü firar girişimi olarak kaydedildi.

Haiti'deki Güvenlik Sorunları

Haiti, 2021 Temmuz'unda Devlet Başkanı Jovenel Moise'in suikastı sonrası artan şiddet olayları ve toplumsal huzursuzlukla karşı karşıya. 2021 yılında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem, 2200'den fazla can kaybına ve on binlerce evin yıkılmasına neden olmuştu. Son yıllarda yaşanan bu olumsuzluklar, ülkede şiddetin artmasına ve silahlı gruplar arasında çatışmalara yol açarak, ciddi güvenlik sorunları yaratmıştır.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, Port-au-Prince'deki güvenlik durumu, savaşta olan bir ülkenin seviyesinde tehlikeli bir hal almıştır.