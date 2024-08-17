Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Haiti'de Cezaevi Firarında 11 Mahkum Hayatını Kaybetti

Haiti'nin Saint-Marc bölgesindeki cezaevi firarında 11 mahkum öldü, olayın çıkış nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 13:12
Haiti'de Cezaevi Firarında 11 Mahkum Hayatını Kaybetti

Haiti'de Cezaevi Çatışması

Haiti'nin batısında yer alan Saint-Marc bölgesindeki cezaevinden firar esnasında meydana gelen çatışmada, 11 mahkum hayatını kaybetti. Olayla ilgili açıklama, Haiti Ulusal Polisi Sözcüsü Michel Ange Louis Jeune tarafından yapıldı.

Olayın Detayları

Saint-Marc'daki cezaevinde 540 mahkum bulunurken, firar esnasında meydana gelen çatışmada 11 mahkumu kaybedildi. Jeune, firardan sonra yakalanan bir mahkumun da olduğunu belirtti. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde ise cezaevinin alevler ve dumanlarla dolu olduğu gözlemlendi. Kaçmayı başaran mahkum sayısının henüz kesinleşmediği bildirildi.

Firar Girişiminin Arka Planı

Le Nouvelliste gazetesi, firar girişiminin cezaevindeki görevlilerin grevde olduğu bir dönemde yaşandığını öne sürdü. Ülkedeki cezaevlerinde toplamda yaklaşık 7500 mahkum bulunuyor ve bu olay, 2023 yılı içinde gerçekleşen üçüncü firar girişimi olarak kaydedildi.

Haiti'deki Güvenlik Sorunları

Haiti, 2021 Temmuz'unda Devlet Başkanı Jovenel Moise'in suikastı sonrası artan şiddet olayları ve toplumsal huzursuzlukla karşı karşıya. 2021 yılında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem, 2200'den fazla can kaybına ve on binlerce evin yıkılmasına neden olmuştu. Son yıllarda yaşanan bu olumsuzluklar, ülkede şiddetin artmasına ve silahlı gruplar arasında çatışmalara yol açarak, ciddi güvenlik sorunları yaratmıştır.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, Port-au-Prince'deki güvenlik durumu, savaşta olan bir ülkenin seviyesinde tehlikeli bir hal almıştır.

İLGİLİ HABERLER

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı