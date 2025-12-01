Hak-İş İl Başkanı Mehmet Aküzüm, Diyarbakır'da Hasta Üyelerini Ziyaret Etti

Tedavi gören üyelerle ev ziyaretleri gerçekleştirdi

Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, hastalıkları nedeniyle tedavi gören üyelerini ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Sur ilçesi Çarıklı Mahallesinde üyelerden Halit Koşar ve ailesini evinde ziyaret eden Aküzüm, Koşar'ın sağlık durumuyla yakından ilgilendi ve ailenin taleplerini dinledi.

Aküzüm, daha sonra aile ziyaretleri kapsamında İkbal Bozçalı ve ailesiyle bir araya geldi. Görüşmelerde üyelerin tedavi süreci ve ihtiyaçları ele alındı.

Mehmet Aküzüm, ziyaretlerin ardından üyelerine gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür etti ve örgüt olarak desteklerini sürdüreceklerini vurguladı.

