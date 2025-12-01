Hak-İş İl Başkanı Mehmet Aküzüm, Diyarbakır'da Hasta Üyelerini Ziyaret Etti

Hak-İş İl Başkanı Mehmet Aküzüm, tedavi gören üyeleri Halit Koşar ve İkbal Bozçalı'yı Diyarbakır'da ziyaret ederek sağlık durumları ve aileleriyle görüştü.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:36
Hak-İş İl Başkanı Mehmet Aküzüm, Diyarbakır'da Hasta Üyelerini Ziyaret Etti

Hak-İş İl Başkanı Mehmet Aküzüm, Diyarbakır'da Hasta Üyelerini Ziyaret Etti

Tedavi gören üyelerle ev ziyaretleri gerçekleştirdi

Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, hastalıkları nedeniyle tedavi gören üyelerini ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Sur ilçesi Çarıklı Mahallesinde üyelerden Halit Koşar ve ailesini evinde ziyaret eden Aküzüm, Koşar'ın sağlık durumuyla yakından ilgilendi ve ailenin taleplerini dinledi.

Aküzüm, daha sonra aile ziyaretleri kapsamında İkbal Bozçalı ve ailesiyle bir araya geldi. Görüşmelerde üyelerin tedavi süreci ve ihtiyaçları ele alındı.

Mehmet Aküzüm, ziyaretlerin ardından üyelerine gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür etti ve örgüt olarak desteklerini sürdüreceklerini vurguladı.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU İL BAŞKANI VE ÖZ SAĞLIK İŞ DİYARBAKIR ŞUBE BAŞKANI MEHMET AKÜZÜM...

HAK-İŞ KONFEDERASYONU İL BAŞKANI VE ÖZ SAĞLIK İŞ DİYARBAKIR ŞUBE BAŞKANI MEHMET AKÜZÜM, HASTALIKLARINDAN ÖTÜRÜ TEDAVİ GÖREN ÜYELERİYLE GÖRÜŞTÜ.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU İL BAŞKANI VE ÖZ SAĞLIK İŞ DİYARBAKIR ŞUBE BAŞKANI MEHMET AKÜZÜM...

İLGİLİ HABERLER

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt'ta ÜNİDES Sertifika Töreni: Öğrenci Topluluklarına Ödül
2
Van'da 112 ve UMKE Kışa Hazır: Kar Paletli Ambulanslar Görev Başında
3
Yunus Büyükkuşoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu Talas’ta Açılıyor
4
Adana'da Sahte Kimlikle 'Ali Demir Evrensel' Hesabı Açan Firari Hükümlü Yakalandı
5
Osmaniye’de DEAŞ Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
6
Aydın'da Hafta Sonu Yağışları: En Çok Yağış Alan İlçeler Açıklandı
7
Uludağ'da facia: 16 yaşındaki Şahin Öztop düşerek hayatını kaybetti

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL