Hakan Fidan Brüksel'de David van Weel ile Görüştü

Görüşme ve temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de, Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, toplantıya katılmak üzere geldiği Belçika'da temaslarını sürdürüyor ve ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

Fidan, daha önce NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile de bir araya gelmişti. Bu görüşmenin ardından da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

