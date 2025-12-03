Hakan Fidan Brüksel'de David van Weel ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel ile görüştü.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 13:32
Hakan Fidan Brüksel'de David van Weel ile Görüştü

Hakan Fidan Brüksel'de David van Weel ile Görüştü

Görüşme ve temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de, Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, toplantıya katılmak üzere geldiği Belçika'da temaslarını sürdürüyor ve ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

Fidan, daha önce NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile de bir araya gelmişti. Bu görüşmenin ardından da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, HOLLANDA DIŞİŞLERİ BAKANI DAVİD VAN WEEL İLE BİR ARAYA...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, HOLLANDA DIŞİŞLERİ BAKANI DAVİD VAN WEEL İLE BİR ARAYA GELDİ.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, HOLLANDA DIŞİŞLERİ BAKANI DAVİD VAN WEEL İLE GÖRÜŞTÜ

İLGİLİ HABERLER

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uzman Uararısı: Çocuklarda Gece İdrar Kaçırma (Enürezis Nokturna) — Op. Dr. Akın Karagözoğlu
2
Adıyaman Belediyesi Aralık Meclis Toplantısı: 475 Bin Ton Asfalt ve Sorgun'la Kardeşlik
3
Yunusemre Belediyesi, BÜKSEV ile Kanser Destek Protokolü İmzalamaya Hazırlanıyor
4
Aydın'da Su Ürünleri Denetimleri: 1380 Sayılı Kanun Kapsamında Sıkı Kontrol
5
Turistik Doğu Ekspresi'ne Talep Çığ Gibi: 22 Aralık 2025'te Sezon Başlıyor
6
Karaman'da 51 Yeni Araç Emniyet ve Jandarmaya Törenle Tahsis Edildi
7
Ilgaz Dağı Beyaza Büründü: Havadan Görüntüler

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği