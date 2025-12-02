Hakan Fidan Brüksel'de Marta Kos ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de, AB Genişleme Komiseri Marta Kos ile bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 20:22
Hakan Fidan Brüksel'de Marta Kos ile Görüştü

Hakan Fidan Brüksel'de Marta Kos ile Görüştü

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ikili temas

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.

Bakan Fidan, temasları kapsamında Genişlemeden Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Marta Kos ile bir araya geldi. Görüşmede tarafların öncelikli gündem maddeleri ele alındı.

Görüşme, iki taraf arasındaki diplomatik iletişim ve bölgesel işbirliği konularının değerlendirilmesine zemin hazırladı.

Hakan Fidan'ın NATO toplantısındaki katılımı ve Brüksel temasları devam ediyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, BELÇİKA’DA

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, BELÇİKA’DA

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, BELÇİKA’DA

İLGİLİ HABERLER

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de 67 Anne 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesiyle Bilgilendirildi
2
Kayseri'de 'Uyuşturucu Ticareti'nden 14 Yıl 25 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı
3
Putin, Witkoff ve Jared Kushner Moskova'da Ukrayna Barış Planını Görüştü
4
ADÜ'de Siber Güvenlik Eğitimi: GEKA ile 2026 Protokolü İmzalandı
5
Başkale'de 60 kilogram skunk ele geçirildi
6
Kırıkkale'de Kardeş Kavgası Kanlı Bitti: Ağabeyini Bıçaklayarak Öldürdü

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde