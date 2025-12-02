Hakan Fidan Brüksel'de Marta Kos ile Görüştü
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ikili temas
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.
Bakan Fidan, temasları kapsamında Genişlemeden Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Marta Kos ile bir araya geldi. Görüşmede tarafların öncelikli gündem maddeleri ele alındı.
Görüşme, iki taraf arasındaki diplomatik iletişim ve bölgesel işbirliği konularının değerlendirilmesine zemin hazırladı.
Hakan Fidan'ın NATO toplantısındaki katılımı ve Brüksel temasları devam ediyor.
DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, BELÇİKA’DA