Hakan Fidan, Hamas Lideri ile Katar'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Önemli Temasları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle Katar’ın başkenti Dohada kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Gazze'deki İnsani Durum ve Ateşkes Müzakereleri

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Bakan Fidan'ın Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşmede, Gazze'deki insani durum ve ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler ele alındı. Hamas yetkilileri, görüşmede kalıcı bir ateşkes sağlamak amacıyla çabaların sürdüğünü ifade ederek, son dönem görüşmelerinde elde ettikleri bilgileri paylaştı.

Türkiye'nin Barış Çabaları

Bakan Fidan, Gazze'de barışın tesisi için Türkiye'nin uluslararası platformlarda ve ikili düzeydeki çabalarının devam ettiğini vurguladı.

İnsani Felaket Konusu

Görüşmenin önemli bir kısmında, İsrail'in yaklaşık iki aydır insani yardımların bölgeye girişini engellemesinin neden olduğu insani kriz ele alındı. Bu soruna acil bir çözüm bulunması gerektiği konusunda vurgular yapıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.