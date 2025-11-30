Hakan Fidan Tahran'da Ali Laricani ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran'da Ali Laricani ile bölgesel güvenlik, Suriye ve Gazze ile ekonomik işbirliğini görüştü; Laricani Türkçe 'Kendi evinize hoş geldiniz' dedi.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 22:32
Bölgesel güvenlik ve ekonomik işbirliği masaya yatırıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Tahranda İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani ile bir araya geldi.

Görüşmede bölgedeki güvenlik gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirildi; Suriye ve Gazze ile İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştıran faaliyetleri toplantının ana gündem maddelerini oluşturdu.

Fidan ve Laricani, bölgesel krizlerin yönetilmesinde Ankara ve Tahran arasındaki koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

Toplantıda ayrıca İran ve Türkiye arasında ekonomik, ticari ve transit alanlarda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik öneriler ele alındı; taraflar mevcut kapasitenin daha etkin kullanılması ve ortak projelerin değerlendirilmesi üzerinde durdu.

Görüşme sırasında Fidan, Laricani'yi Türkiye'ye davet etti.

Laricani, sosyal medya paylaşımında Türkçe olarak şu ifadeyi kullandı:

'Kendi evinize hoş geldiniz. İran ve Türkiye arasında daha fazla işbirliği umuduyla'

