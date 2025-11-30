Hakan Fidan, Tahran'da Muhammed Bager Galibaf ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Tahran'da İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bager Galibaf ile bir araya geldi.

Görüşmenin kapsamı

Bakan Fidan'ın İran temasları kapsamında gerçekleşen görüşme, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı bir çerçevede gerçekleşti.

Yetkililer arasındaki bu temaslar, diplomasi trafiğinin sürdürülmesi ve iş birliği alanlarının değerlendirilmesi açısından takip ediliyor.

