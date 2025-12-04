Hakan Fidan Viyana'da Ceyhun Bayramov ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AGİT 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı için bulunduğu Viyana'da Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:59
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geldi.

AGİT 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında

Bakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Avusturya'da bulunuyor. Başkent Viyana'da gerçekleşen görüşmede iki bakan bir araya geldi.

