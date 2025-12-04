Hakan Fidan Viyana'da Ceyhun Bayramov ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geldi.

AGİT 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında

Bakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Avusturya'da bulunuyor. Başkent Viyana'da gerçekleşen görüşmede iki bakan bir araya geldi.

