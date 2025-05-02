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Hakkari'de Birlikte Üretim ve Büyüme Programı Düzenlendi

Hakkari’de yapılan programda yerel iş insanları ve yöneticiler, işbirliği ve yatırımın önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 16:35
Hakkari'de Birlikte Üretim ve Büyüme Programı Düzenlendi

Hakkari'de İş Dünyasına Yönelik Önemli Toplantı

Hakkari'de, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen "Birlikte çalışalım, birlikte üretelim, birlikte büyüyelim" programı, önemli bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantı, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in konuşmasıyla başladı.

Yatırım ve İşbirliği Vurgusu

Toplantıda konuşan Çelik, işsizlik oranı en yüksek şehirlerden biri olan Hakkari'nin ekonomik potansiyelinin artırılması gerektiğinin altını çizdi. Çelik, “Sanayi üretimi potansiyeli yok denecek kadar az. Bunun büyütülmesi lazım.” diyerek, kentteki yatırım fırsatlarına dikkat çekti.

Çelik, Hakkari'nin güvenli bir dönem geçirdiğini vurgulayarak, Yüksekova Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nin önemine değindi. OSB'nin altyapısının oluşumuna rağmen, yatırım yapılmasının şart olduğunu belirtti: “Yatırımı yapacak insanlar için müteşebbis gerekiyor. Güvenlik en önemli ortamdır.”

Potansiyel ve Sorumluluk

MÜSİAD İl Başkanı Adnan Öveç ise Hakkari'nin coğrafi dezavantajlarına rağmen büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. “Geldiğimiz noktada kalkınmanın önündeki en büyük engel güvenlik değil, lojistik, altyapı ve üretimdir.” diyerek bölgenin ekonomik canlanmasını destekleyecek adımların atılması gerektiğini söyledi.

Öveç, bölgedeki iş insanlarının yatırım konusundaki sorumluluklarını artırmaları gerektiğini belirtti ve “terörsüz Türkiye” çağrılarına destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Katılımcılar ve Ödüller

Toplantıya, ilçe ve belde belediye başkanları, iş insanları, kanaat önderleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Ayrıca, çeşitli iş insanlarına plaketler takdim edildi.

Hakkari'de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) şubesince "Birlikte çalışalım...

Hakkari'de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) şubesince "Birlikte çalışalım, birlikte üretelim, birlikte büyüyelim" programı düzenlendi.

Hakkari'de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) şubesince "Birlikte çalışalım...

Hakkari'de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) şubesince "Birlikte çalışalım, birlikte üretelim, birlikte büyüyelim" programı düzenlendi.

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