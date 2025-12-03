Hakkâri'de İRAP Toplantısı: Afet Riskleri Değerlendirildi

Hakkâri'de İRAP Değerlendirme Toplantısı

Hakkâri Valisi Ali Çelik başkanlığında İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda Vali Ali Çelik, afet risklerinin azaltılmasının tüm kurumların ortak sorumluluğu olduğuna vurgu yaparak, "Afetler kapımızı çalmadan önce riskleri görmek, gerekli tedbirleri almak ve şehirlerimizi daha dirençli hale getirmek zorundayız. Bugün burada attığımız her adım, hem Hakkâri’nin geleceğini hem de vatandaşlarımızın güvenliğini doğrudan etkilemektedir" ifadelerini kullandı.

AFAD Başkan Yardımcısı Dr. Önder Bozkurt ise İRAP’ın illerde afetlere karşı dayanıklılığı artırmak açısından kritik önemde olduğunu belirterek, kurumların aktif işbirliği içinde olması gerektiğini ifade etti.

Alınan Kararlar

Toplantı, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, 2026 yılına yönelik yeni çalışmaların planlanması ve Hakkâri’nin afetlere hazırlık kapasitesinin artırılması yönünde alınan kararlarla sona erdi.

Katılımcılar

Toplantıya AFAD Başkan Yardımcısı Dr. Önder Bozkurt, Vali Yardımcıları Orçun Cüneyt Zor ve Tayyar Emre Mahmutoğlu, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar da katıldı.

