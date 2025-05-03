Hakkari'de Minibüs Devrildi: 2 Ölü, 3 Yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yol şantiyesinde çalışan işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, Gürkavak köyü Cevizli mezrası yakınında meydana geldi. Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 30 AAD 036 plakalı minibüs, yoğun yağış etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Olayın ardından ihbar üzerine UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, minibüsün dereye düşmesi sonucu yaralı olan Necdet Özşahin ve Levent Safalı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı 3 kişi, ekiplerin zorlu çalışması sayesinde bulundukları yerden yola taşındı ve ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol şantiyesinde çalışan işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol şantiyesinde çalışan işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.