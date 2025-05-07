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Hakkari'de Öğrencilere Uygulamalı Trafik Eğitimi Verildi

Hakkari'de öğrenciler, Trafik Haftası kapsamında uygulamalı trafik eğitimi aldı. Eğitimler, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 19:11
Hakkari'de Öğrencilere Uygulamalı Trafik Eğitimi Verildi

Hakkari'de Öğrencilere Uygulamalı Trafik Eğitimi

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle, Trafik Haftası dolayısıyla öğrencilere kapsamlı bir uygulamalı trafik eğitimi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, öğretmenlerinin eşliğinde Bulak Mahallesi'ndeki Çocuk Trafik Eğitim Parkına geldi. Burada, polis ve jandarma ekipleri, öğrencilere çeşitli trafik kurallarını eğlenceli bir şekilde öğrettiler.

Eğitim İçeriği

Eğitimde, öğrenciler yolun karşısına güvenli geçiş, yaya geçidi kullanımı, gece saatlerinde trafikte yaya güvenliği, temel trafik işaret ve levhaları ile okul servis araçlarına güvenli binme ve inme kuralları gibi konularda bilgilendirildi. Ayrıca, emniyet kemeri kullanımının önemi vurgulandı.

Belediye tarafından yeni alınan go-kart ve bisikletlerle öğrencilere uygulamalı eğitim verildi. Eğitim sonrasında öğrencilere çeşitli ikramlar sunuldu ve öğrenci grubu, emniyet ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürü Maaz Özdemir, tam donanımlı Çocuk Eğitim Trafik Parkı'ndaki eğitimlerin devam ettiğini belirtti.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Trafik Haftası kapsamında...

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Trafik Haftası kapsamında öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Trafik Haftası kapsamında...

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Trafik Haftası kapsamında öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verdi.

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