Hakkari ve Muş'ta Kapanan Yollar Yeniden Ulaşıma Açıldı

Hakkari ve Muş'ta kar yağışı sonucu kapanan yollar, yapılan çalışmalar sonucunda yeniden ulaşıma açıldı. Hakkari'de, kar nedeniyle dün kapalı kalan 37 köy ve mezra yolunun açılması için hemen harekete geçildi.

İl Özel İdaresi ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde, kapalı olan tüm yollar kısa süre içinde ulaşım için elverişli hale getirildi.

Muş'ta da Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Muş'ta ise karla kapanan 19 köy yolunun açılması amacıyla yine İl Özel İdaresi ekipleri yoğun mesai harcadı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, son günlerde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışını vurguladı ve bu kapsamda kapanan köy yollarının hızla ulaşıma açıldığını aktardı.

Bu kış, kar nedeniyle yüksek kesimlerdeki köyler bembeyaz bir örtüyle kaplanmış durumda.

Hakkari'de kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı. Hakkari'de dün kar nedeniyle kapanan 37 köy ve mezra yolunun açılması için çalışma başlatıldı. İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışmalarda kapalı tüm yollar ulaşıma açıldı.

Hakkari'de kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı. Hakkari'de dün kar nedeniyle kapanan 37 köy ve mezra yolunun açılması için çalışma başlatıldı. İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışmalarda kapalı tüm yollar ulaşıma açıldı.