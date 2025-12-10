Antalya Büyükşehir Gazi Bulvarı’na Otokorkuluk Kuruyor

Antalya Büyükşehir Gazi Bulvarı’nda Otokorkuluk Çalışması Başlattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazi Bulvarı üzerinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla kapsamlı bir otokorkuluk çalışması başlattı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, yol kenarına montajlanacak bariyerlerle sürücü ve yayaların korunmasını hedefliyor.

Çalışmanın Teknik Ayrıntıları

Ekipler, otokorkuluk direklerinin zemine sabitlenmesi için hidrolik kazık çakma makinesi kullanıyor. Önce çelik kazıklar refüj hattına çakılıyor; ardından korkuluk montajı yapılarak refüj düzenleme çalışmaları tamamlanıyor. Çalışmalar sırasında trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor ve sol şeridi trafiğe kapatarak geçişler orta ve sağ şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Uzun Vadeli Plan ve Motosiklet Bariyerleri

Daha önce Gazi Bulvarı’nda 6 bin metre otokorkuluk imalatı gerçekleştirilmişti. Belediye, 2025-2026 yıllarında ilave 13 bin metre otokorkuluk yapmayı planlıyor. Etaplar halinde yürütülecek çalışmalarla bulvarda daha güvenli bir ulaşım altyapısı oluşturulması amaçlanıyor.

Ayrıca Havaalanı Kavşağı ve kolları ile İller Bankası Kavşağı ve kollarında önceden yapılan 4 bin metre motosiklet bariyerinin yanı sıra, 2025-2026 döneminde 5 bin metre daha motosiklet bariyeri imalatı planlanıyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK AMACIYLA GAZİ BULVARI ÜZERİNDE OTOKORKULUK MONTAJ ÇALIŞMASI BAŞLATTI.