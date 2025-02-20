Muş'ta Kış Gerçekliği: Araçlar Karla Kaplandı

Muş'ta Yoğun Kar Yağışı Etkili Oldu

Muş’ta, geceden itibaren etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Kent merkezindeki kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti ve bu durum araç sürücülerinin ilerlemesini zorlaştırdı.

Trafik Ekipleri Sürücülere Destek Verdi

Yolda kalan sürücülere yardım etmek için seferber olan trafik ekipleri, İstasyon Caddesi’nde mahsur kalan bir otomobili iterek ilerlemesini sağladı. Park halindeki araçların da karla kaplandığı şehirde, esnaf iş yerlerinin önündeki karları temizlemek için harekete geçti.

Vatandaşlar Kar Yağışından Memnun

AA muhabirine konuşan Zeynep Özer, Muş’a bu yıl karın geç yağdığını belirterek, "Yağış aniden etkisini artırdı. Yürümekte zorlanıyoruz. Umarım kısa sürede kar erir. Yarım metreden fazla kar yağdı. Şimdi karın keyfini çıkarıyoruz," dedi.

Hatice Çetinkaya ise, "Uzun zamandır Muş’a bu kadar kar yağmamıştı. İyi oldu. Yağmasını bekliyorduk. Kar yağışından memnunuz," ifadelerini kullandı.

Muş'ta kar yağışı nedeniyle araçlar karla kaplandı, kent merkezi beyaza büründü. Kentte geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Muş'ta kar yağışı nedeniyle araçlar karla kaplandı, kent merkezi beyaza büründü. Kentte geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.