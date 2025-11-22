Halit Doğan: Samsun’un 2026 Bütçesinin %65’i Yatırıma Ayrıldı

Halit Doğan: 2026 bütçesinin büyük bölümü yatırıma ayrıldı

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun 96. İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda 2026 bütçesi ve yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Yatırım oranı ve güneş enerji santralleri

Toplantıda yaptığı konuşmada Doğan, belediyenin gelecek yılki gider bütçesinin yarıdan fazlasını yatırıma ayırdıklarını vurguladı. Başkan Doğan, "2026 bütçemizin yüzde 65’i yatırıma ayrıldı, CHP’li belediyelerde bu oran yüzde 10" ifadelerini kullandı.

Doğan ayrıca "Çevre yatırımlarında güneş enerji santrallerimiz faaliyete geçti. Yine geçmeye devam eden santrallerimiz mevcut. Tekkeköy’deki bilim merkezimizin üzerinde çatıyı da GES ile donattık. Bu sayede Büyükşehir Belediyemizin ve Samulaş’ın tüm elektrik ihtiyaçlarını güneş enerji santrallerimizden karşılıyoruz. SASKİ’nin de elektrik ihtiyacının yarısı yine buralardan karşılanıyor. Yine çöp istasyonumuzdan da yılda iki milyon çiçek üretimiyle şehrimizin parkları için çiçeklerimizi de kendimiz üretmiş oluyoruz. Bu sene 2025 yılında yatırım bütçemiz neydi arkadaşlar? Yüzde 40’tı. 2026 yatırım bütçemiz Allah nasip ederse yüzde 50,4 olacak. Bu sadece müteahhit eliyle yaptığımız işlerin yatırım bütçesi. Bunun haricinde malzemelerini kendimiz üretiyoruz. Betonu kendimiz veriyoruz. Hasır çelikleri kendimiz veriyoruz. Bunların hepsi ilave edildiğinde yine kendi belediyemizin ekiplerinin yapmış olduğu yol ve kaldırım çalışmalarını da ilave ettiğimizde Samsun’un bütçesinin yüzde 65’i yatırıma ayrılmaktadır. Bu büyükşehir belediyeleri arasındaki en yüksek orandır. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere baktığınız zaman yatırım bütçeleri yüzde 10’un üzerinde değil bunu çok rahatlıkla ifade edebilirim" dedi.

Borç yönetimi ve mali disiplin

Yatırımların yanı sıra borçların azaltıldığına da dikkat çeken Doğan, "Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en borçsuz belediyesi diyebilecek bir hale gelmiştir" ifadelerini kullandı. Doğan, belediyede mali disiplinin sağlandığını, ihalelerde ve ödemelerde etkinlik sağlandığını belirtti.

Toplantıya AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve parti teşkilatı üyeleri de katıldı. Başkan Doğan, belediye ekiplerinin birlik ve beraberliği ile sosyal yardımların 17 ilçede sürdürülmesinin hizmetlerin bereketini artırdığını vurguladı.

