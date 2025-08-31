Hamaney'den Çin'e: Stratejik İşbirliği Anlaşması Tam Uygulansın

Hamaney'den Çin'e stratejik işbirliği çağrısı

İran lideri Ali Hamaney, Tahran ile Pekin arasında Mart 2021'de imzalanan uzun vadeli stratejik işbirliği anlaşmasının tüm boyutlarıyla uygulanması çağrısında bulundu.

Hamaney, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından Çince ve Farsça paylaştığı mesajda, "Asya'nın her iki yakasında kadim bir medeniyet geçmişine sahip İran ve Çin, bölgesel ve küresel sahnede değişim yaratma gücüne sahiptir." ifadelerini kullandı ve söz konusu anlaşmanın tam uygulanmasının önünü açacağını vurguladı.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesine katılmak üzere Çin'in Tiencin kentine gitti.

Anlaşmanın kapsamı ve geçmişi

Tahran ve Pekin yönetimleri arasında varılan ve 25 Yıllık İşbirliği Anlaşması olarak anılan metin, Çin'in "Bir Kuşak, Bir Yol" projesine İran'ın katılımını öngörüyor. Anlaşma ilk kez Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2016'daki Tahran ziyaretinde gündeme gelmişti.

25 yılı kapsayan stratejik anlaşma, 27 Mart 2021'de dönemin İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi tarafından imzalanmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilendirme metninde anlaşmanın ekonomi, güvenlik, teknoloji ve enerji başta olmak üzere birçok alanı kapsadığı belirtilmişti.