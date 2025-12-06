Kapadokya'da Balon Uçuşlarına 4 Gündür İzin Verilmiyor

Kapadokya'da rüzgâr ve sis nedeniyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 4 gündür sıcak hava balonlarına izin vermiyor; uçuşlar hava koşulları düzelince yeniden başlayacak.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 13:12
Kapadokya'da Balon Uçuşlarına 4 Gündür İzin Verilmiyor

Kapadokya'da Balon Uçuşlarına 4 Gündür İzin Verilmiyor

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras listesinde yer alan ve Türkiye’nin önemli turizm destinasyonları arasında bulunan Kapadokya bölgesinde, 4 gündür sıcak hava balon uçuşlarına izin verilmiyor.

Neden durduruldu?

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla ünlü vadilerin havadan izlenmesini sağlayan turlar, bölgede zaman zaman etkisini artıran rüzgar ve sis nedeniyle iptal edildi. Bölgedeki olumsuz hava şartları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda üst üste dördüncü kez uçuşlara izin verilmemesine yol açtı.

Turizm ve uçuş istatistikleri

Yılda ortalama 220 gün uçuş yapılan Kapadokya'da, günlük olarak havalanan 154 sıcak hava balonu ile yaklaşık 3 bin yerli ve yabancı turist bölgeyi kuş bakışı izleme imkanı buluyor. Ancak rüzgar, sis ve yağış gibi olumsuz hava koşulları uçuşların gerçekleştirilmesini engelliyor.

Yerel tepkiler ve yetkililerin açıklaması

Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler balon uçuşlarını izleyememenin üzüntüsünü yaşarken, tur şirketleri hava şartlarının normale dönmesini bekliyor. Yetkililer, uçuşların tamamen güvenlik gerekçesiyle durdurulduğunu ve hava şartları elverişli hale geldiğinde önümüzdeki günlerde yeniden başlayacağını bildirdi.

İzin süreci

Kapadokya'daki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir - Kapadokya Slot merkezinin günlük değerlendirmelerinin ardından verilen izinle düzenleniyor.

UNESCO DÜNYA DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİNDE YER ALAN VE TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TURİZM...

UNESCO DÜNYA DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİNDE YER ALAN VE TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TURİZM DESTİNASYONLARI ARASINDA YER ALAN KAPADOKYA BÖLGESİNDE 4 GÜNDÜR SICAK HAVA BALON UÇUŞLARI YAPILAMIYOR.

UNESCO DÜNYA DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİNDE YER ALAN VE TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TURİZM...

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Kasım'da bin 50 Şüpheli Gözaltına Alındı
2
İnegöl'de Takla Atan Otomobil: Sürücü Burnu Kanamadan Kurtuldu
3
Gaziantep'te Kanseri Yenen 7 Yaşındaki Melih Tuğra İçin Balonlar Göğe Bırakıldı
4
Bitli’in Adilcevaz’da Tavuk Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
5
Sivas’ta Tarihi Saat Kulesi Aslına Uygun Yeniden İnşa Edildi
6
Nizip’e Yeni Gençlik Merkezi: Prof. Dr. Hüseyin Cahit Tanyol Açıldı
7
Bingöl'de Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Elektrik Direğine Çarptı — 2 Yaralı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi