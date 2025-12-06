Kapadokya'da Balon Uçuşlarına 4 Gündür İzin Verilmiyor

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras listesinde yer alan ve Türkiye’nin önemli turizm destinasyonları arasında bulunan Kapadokya bölgesinde, 4 gündür sıcak hava balon uçuşlarına izin verilmiyor.

Neden durduruldu?

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla ünlü vadilerin havadan izlenmesini sağlayan turlar, bölgede zaman zaman etkisini artıran rüzgar ve sis nedeniyle iptal edildi. Bölgedeki olumsuz hava şartları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda üst üste dördüncü kez uçuşlara izin verilmemesine yol açtı.

Turizm ve uçuş istatistikleri

Yılda ortalama 220 gün uçuş yapılan Kapadokya'da, günlük olarak havalanan 154 sıcak hava balonu ile yaklaşık 3 bin yerli ve yabancı turist bölgeyi kuş bakışı izleme imkanı buluyor. Ancak rüzgar, sis ve yağış gibi olumsuz hava koşulları uçuşların gerçekleştirilmesini engelliyor.

Yerel tepkiler ve yetkililerin açıklaması

Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler balon uçuşlarını izleyememenin üzüntüsünü yaşarken, tur şirketleri hava şartlarının normale dönmesini bekliyor. Yetkililer, uçuşların tamamen güvenlik gerekçesiyle durdurulduğunu ve hava şartları elverişli hale geldiğinde önümüzdeki günlerde yeniden başlayacağını bildirdi.

İzin süreci

Kapadokya'daki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir - Kapadokya Slot merkezinin günlük değerlendirmelerinin ardından verilen izinle düzenleniyor.

