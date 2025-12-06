Bafra'da 15 Yıl 3 Ay 17 Gün Hapis Cezası Olan Firari C.A. Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, farklı suçlardan toplam 15 yıl 3 ay 17 gün hapis cezası bulunan firari C.A. polis operasyonuyla yakalandı ve kapalı cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 13:12
Bafra'da 15 Yıl 3 Ay 17 Gün Hapis Cezası Olan Firari C.A. Yakalandı

Bafra'da 15 Yıl 3 Ay 17 Gün Hapis Cezası Olan Firari C.A. Yakalandı

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü operasyonu

Samsun’un Bafra ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucunda hakkında farklı suçlardan toplam 15 yıl 3 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari C.A. (39) yakalandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmada C.A.'nın; 4 ayrı ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri bulundurma, 2 ayrı kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, kasten yaralama, iş yeri dokunulmazlığını ihlal, görevli memura mukavemet ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından arandığı tespit edildi.

Yapılan operasyonla yakalanan C.A., gerekli işlemlerinin ardından kapalı cezaevine teslim edildi.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE HAKKINDA FARKLI SUÇLARDAN TOPLAM 15 YIL 3 AY 17 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS...

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE HAKKINDA FARKLI SUÇLARDAN TOPLAM 15 YIL 3 AY 17 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN C.A., POLİS EKİPLERİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMA SONUCU YAKALANDI.

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Kasım'da bin 50 Şüpheli Gözaltına Alındı
2
İnegöl'de Takla Atan Otomobil: Sürücü Burnu Kanamadan Kurtuldu
3
Gaziantep'te Kanseri Yenen 7 Yaşındaki Melih Tuğra İçin Balonlar Göğe Bırakıldı
4
Bitli’in Adilcevaz’da Tavuk Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
5
Sivas’ta Tarihi Saat Kulesi Aslına Uygun Yeniden İnşa Edildi
6
Nizip’e Yeni Gençlik Merkezi: Prof. Dr. Hüseyin Cahit Tanyol Açıldı
7
Bingöl'de Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Elektrik Direğine Çarptı — 2 Yaralı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi