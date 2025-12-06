Bafra'da 15 Yıl 3 Ay 17 Gün Hapis Cezası Olan Firari C.A. Yakalandı

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü operasyonu

Samsun’un Bafra ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucunda hakkında farklı suçlardan toplam 15 yıl 3 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari C.A. (39) yakalandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmada C.A.'nın; 4 ayrı ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri bulundurma, 2 ayrı kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, kasten yaralama, iş yeri dokunulmazlığını ihlal, görevli memura mukavemet ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından arandığı tespit edildi.

Yapılan operasyonla yakalanan C.A., gerekli işlemlerinin ardından kapalı cezaevine teslim edildi.

