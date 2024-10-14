Hamas, İsrail'in Çocuklara Yönelik Saldırılarını Kınadı

Hamas, Çocuklara Yönelik Saldırıları Korkunç Suç Olarak Nitelendirdi

Hamas, geçtiğimiz günlerde Gazze'de oynayan çocukların hedef alınmasını "korkunç bir suç ve ahlaki bir çöküş" olarak tanımladı. Örgüt, bu durumu kınayarak uluslararası hukuk kuruluşlarını harekete geçmeye davet etti.

Saldırının Detayları ve Sonuçları

Yapılan açıklamada, "Siyonist işgalcinin Eş-Şati Mülteci Kampı'ndaki çocukları hedef alması, korkunç bir suç ve tüm normları aşan bir ahlaki çöküştür. İşgalci sadece öldürmek ve etnik temizlik amacı gütmektedir," denildi.

Uluslararası Hukuk Örgütlerine Çağrı

Hamas, aynı zamanda uluslararası hukuk kuruluşlarına, çocuklara yönelik saldırıları ve İsrail'in son dönemlerde gerçekleştirdiği şiddet eylemlerinde hayatını kaybeden binlerce insanın travmalarını belgelemeleri ve sorumluların yargı karşısına çıkarılması için dava açmaları konusunda çağrıda bulundu.

İnsan Kaybı ve Yaralılar

İsrail savaş uçakları, Eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği bir saldırıda 5 çocuğun ölümüne ve çoğu çocuk ile kadın olmak üzere toplam 12 kişinin yaralanmasına neden oldu. 7 Ekim tarihinden bu yana Gaza Şeridi'nde düzenlenen saldırılarda yaklaşık 42 bin 227 Filistinli hayatını kaybederken, 98 bin 464 kişi yaralandı.

Son Durum ve Sivil Altyapı

Halen enkaz altında binlerce cesedin bulunduğu ve halkın sığındığı hastaneler ile eğitim kurumlarının hedef alınması sonucu sivil altyapının da tahrip edildiği belirtiliyor.