Hamas: Netanyahu'nun Esir Vaadi Boşa Gitti

Hamas, Esirlerin Akıbetinin Meçhul Olduğunu Açıkladı

Gazze merkezli Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki İsrailli esirleri geri getirme konusundaki taahhüdünün üzerinden bir yıl geçtiğini ve esirlerin akıbetinin hala bilinmediğini dile getirdi.

Özellikle, geçen yıl Eylül ayında Refah'ta bir tünel içinde İsrail ordusu tarafından bulunan altı esirin cesetlerinin, ailelerine sunulan videoda hatırlatıldı. Videoda, esir ailelerine hitaben, Netanyahu'nun askeri baskı ve şiddet yoluyla esirleri geri getirme sözü verdiği, ancak bu açıdan "o meşum vaat" yüzünden esirlerin ölü olarak geri döndüğü vurgulandı.

Esir Aileleri Netanyahu'yu Suçluyor

İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu'yu söz konusu esirlerin ölümünden sorumlu tutmaya devam ediyor. Düşündürücü bir durum olarak, İsrail ordusu, 1 Eylül tarihinde Gazze Şeridi'nin Refah kentinde altı İsrailli esirin cesetlerinin bulunduğunu açıklamıştı.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin aileleri tarafından oluşturulan bir platform, son zamanlarda "Gazze-Mısır sınır hattının Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmeyi ısrarla devam ettiren ve esir takası müzakerelerini engelleyen" Netanyahu'yu eleştirerek, esirlerin ölümünden bu bağlamda onu sorumlu tutmuştu.

Bu durumla ilgili olarak Netanyahu, hükümetinin kalan esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşma sağlama kararlılığını savunarak, mevcut anlaşmazlığın sebebinin Hamas olduğunu iddia etti.