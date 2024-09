Hamas: Netanyahu'nun İstikrarsız Politikaları Gazze'de Anlaşmayı Engelliyor

Hamas: Yeni Önerilere Gerek Yok

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru'nda kalmaya devam ederek, bu bölgede savaşın sona ermesi ve esir değişimi için bir anlaşmaya varmamakta ısrarcı olduğunu açıkladı.

Netanyahu'nun Siyasi Oyunları

Hamas, yazılı bir açıklama yaparak, Netanyahu'nun bu konudaki tutumunun, savaşın uzamasına neden olduğunu belirtti. Açıklamada, “Yeni önerilere ihtiyacımız yok.” ifadesine yer verilerek, Washington’un esir değişimi ve ateşkes için sunduğu yeni önerilerin gereksiz olduğuna dikkat çekildi.

Hükümete Baskı Çağrısı

Açıklamada, şu an tek yapılması gerekenin, Netanyahu ve hükümetine baskı uygulamak olduğu vurgulanarak, daha önce mutabakata varılan anlaşmaya uymaları için zorlanmaları gerektiği ifade edildi.

Uzun Süren Savaş ve İnsanlık Krizi

Hamas, mevcut durumun Netanyahu’nun elini güçlendirdiğini ve bu durumun savaşı uzatma amacını taşıdığını ifade etti. Netanyahu, aynı gün içinde, "İsrailli esirlerin Gazze dışına kaçırılmasını önlemek için Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyeceğiz." diyerek açıklamalarda bulundu.

Ayrıca, Netanyahu ve hükümetinin, Hamas ile ateşkes ve esir takası müzakerelerinde yeni maddeler ekleyerek anlaşmaya yanaşmadığı iddiaları da gündemde. Gazze'ye yönelik saldırıların durmaması, bu süreçte insan kaybının artmasına yol açarken, son on ayda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere, can kaybı 41 bine yaklaşmış durumda. Gazze'deki insanlık krizi her geçen gün derinleşiyor.