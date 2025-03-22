Hamas'tan Ateşkes Anlaşması İçin Süregelen Temaslar

Hamas, Gazze'de ateşkes anlaşması için arabulucularla temasların devam ettiğini ve İsrail'i eleştirdi.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 21:55
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 21:55
Hamas'tan Ateşkes Anlaşması İçin Süregelen Temaslar

Hamas'tan Ateşkes Anlaşması İçin Süregelen Temaslar

Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması ve esir değişimi konusunda arabulucularla olan temasların devam ettiğini açıkladı. Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, bu süreçle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un önerisi ile bazı fikirlerin görüşülmekte olduğunu belirtti.

Netanyahu'nun Engelleri

El-Kanu, anlaşmanın uygulaması konusunda engel teşkil eden kişinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğunu yineleyerek, "Bu anlaşmanın uygulanması, esirlerin hayatından çok kendi hükümetinin bekasını önceleyen Netanyahu’nun tutumuna bağlıdır" şeklinde konuştu.

İdari Düzenlemelere Açıklama

Hamas'ın, Gazze Şeridi’nin yönetimiyle ilgili herhangi bir düzenlemeye açık olduğunu ancak bunun mutabakatla sağlanması gerektiğini belirten Abdullatif el-Kanu, örgütün herhangi bir idari düzenlemenin parçası olma niyetinde olmadığını vurguladı.

İsrail'in Saldırıları ve Filistinli Kayıplar

Öte yandan, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi 18 Mart sabahı itibarıyla ihlal ederek yeniden saldırılara başladı. Saldırılar sonucunda çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 600'den fazla Filistinli hayatını kaybetti ve yaklaşık 1200 kişi yaralandı.

Ölü Sayıları ve Durumun Ciddiyeti

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli sayısının 49 bin 747'ye, yaralı sayısının ise 113 bin 213'e yükseldiği bildirilmiştir.

ABD'ye Çağrı

Hamas Sözcüsü el-Kanu, ABD'ye, Tel Aviv'e ateşkes anlaşmasına geri dönmesi için baskı yapma çağrısında bulundu ve arabuluculuğu bırakmaması gerektiğini ifade etti.

Netanyahu'nun Siyasi Adımları

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının, Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımların gölgesinde başlatıldığına dikkat çekildi.

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