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Hamas'tan Gözaltılara Tepki: Batı Şeria'daki Eylemler Engellenemez

Hamas, Gazze'ye destek eylemlerine katılanların gözaltına alınmasını kınayarak ulusal direniş çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 17:44
Hamas'tan Gözaltılara Tepki: Batı Şeria'daki Eylemler Engellenemez

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen Gazze'ye destek yürüyüşlerine katılanların gözaltına alınmasına sert bir şekilde tepki gösterdi. Filistin yönetimine bağlı güvenlik birimleri tarafından yapılan bu gözaltılar, Hamas tarafından "tehlikeli bir adım ve İsrail'in hedeflerine hizmet eden tutum" olarak değerlendirildi.

Daha önce yapılan yazılı açıklamada, bu eylemlerin, Filistin davasına karşı "yeni bir darbe" teşkil ettiği vurgulandı. Hamas, Batı Şeria'daki eylemlere katılanların gözaltına alınmasının, yönetimin halk hareketlerini engellemeye çalıştığını gösterdiğini belirttiler.

Açıklamada, Nablus'un güneyindeki Beyta Belediye Meclisi üyesinin gözaltına alınması ve Ramallah’taki Gazze’ye destek yürüyüşünün bastırılması, bu tür baskıcı uygulamaların artarak devam edeceğini ortaya koyuyor. Hükümetin bu tutumu, Batı Şeria'daki yaşanan öldürme, zorla yerinden etme ve yıkım olaylarına son verecek kapsamlı bir ulusal harekete ihtiyaç olduğunu açıkça göstermektedir.

Filistinlilere, Batı Şeria’daki baskılara boyun eğmemeleri ve Gazze’ye destek eylemlerine devam etmeleri çağrısında bulunan Hamas, eylemlerin aynı zamanda Kudüs'ü Yahudileştirme, Batı Şeria'yı ilhak etme ve İsrail'in diğer sinsi planlarına karşı durmanın bir gerekliliği olduğunu da vurguladı.

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