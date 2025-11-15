Hamsi 100 TL'ye Düştü: Karadeniz Bolluğu Kilis'te Fiyatları Aşağı Çekti

Karadeniz bolluğu Kilis'te balık fiyatlarını düşürdü

Karadeniz'deki bereket, Kilis'te hamsi fiyatlarına olumlu yansıdı. Hamsinin kilosu 100 liraya düşerken, uygun fiyatı duyan vatandaşlar balık tezgâhlarına akın etti. Tezgahtan nasibini alan kediler de pazarın dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.

Vatandaşların tepkisi

Müşteri Mehmet Kıroğlu, "Haftanın en az bir günü mutlaka balıkla geçer. Özellikle hamsi balığını çok seviyorum. Kış mevsiminin tadı balıktır" dedi.

Fiyatların düşmesiyle daha fazla balık aldığını söyleyen Ahmet Karakurt, "Hiç fark etmez, irisini de yeriz büyüğünü de yeriz, küçüğünü de. Önceden bir kilo alıyordum, fiyat 100 liraya düşünce 3 kilo aldım. Sağlığım için haftada en az 2-3 kez balık tüketiyorum" ifadelerini kullandı.

Balıkçıdan açıklama

Yaklaşık 15 yıldır balıkçılık yaptığını ve mesleğin kendisine babadan kaldığını belirten balıkçı Serkan Aygün, "Karadeniz’de bu yıl ciddi bir bolluk var. Biz de bu bolluğu Türkiye’nin en uzak illerinden biri olan Kilis’e yansıtmak istedik. Kilis’te balığa ilgi gerçekten yüksek. Şehrimizde daha çok et ve tavuk tüketiliyor ama biz balık kültürünü geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Kampanyalarla taze balık sunmaya çalışıyoruz" dedi.

Aygün, kedilerin tezgaha yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Kediler bizim canımız. Sessiz canlılarımızı korumalı, beslemeli ve bakmalıyız. Tezgahtan arkamızı döndüğümüzde bile balığı alırlar, ama biz onları seviyoruz. İleride bu tür kampanyaları sürdürmek istiyoruz. Bolluk oldukça Kilis halkı uygun fiyattan balık yemeye devam edecek" diye konuştu.

KARADENİZ'DEKİ BEREKET NEDENİYLE KİLİS'TE HAMSİNİN KİLOSU 100 LİRAYA DÜŞTÜ. VATANDAŞLARIN BALIĞA İLGİSİ YOĞUN OLURKEN, KEDİLER DE TEZGAHTAN NASİBİNİ ALDI.