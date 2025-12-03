Hanönü'de 4 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 4 gündür haber alınamayan 55 yaşındaki Fettah Kaya, yalnız yaşadığı Afet Konutları'ndaki evinde ölü bulundu. İnceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 15:37
Afet Konutları'nda yalnız yaşayan 55 yaşındaki Fettah Kaya hayatını kaybetti

Olay, Kastamonu'nun Hanönü ilçesi Afet Konutlarında meydana geldi.

Komşuları, 4 gündür haber alınamayan 55 yaşındaki Fettah Kaya için durumu 112 Acil'e bildirdi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girince Kaya'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Ekiplerce yapılan ilk incelemenin ardından cenaze, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Kaya'nın kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsi ile belirlenecek. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

