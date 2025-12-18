Hareket Halinde Kablosuz Şarj: Elektrikli Araçlarda %10-20 Menzil Artışı Hedefi

Doç. Dr. Ali Ağçal liderliğindeki proje: Hareket halindeki araçlara kablosuz şarj

Doç. Dr. Ali Ağçal yürütücülüğünde geliştirilen proje, hareket halindeki elektrikli araçların kablosuz olarak şarj edilmesini hedefliyor. Proje, TÜBİTAK 3501 - Kariyer Geliştirme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı ve elektrikli araçların menzil sorununa pratik bir çözüm sunmayı amaçlıyor.

Projenin kapsamı ve teknik hedefleri

"Hareket Halindeki Elektrikli Araçların Şarjı için Kablosuz Enerji Aktarımı Tasarımı ve Kapalı Çevrim Rezonans Frekansı Sabitleme Kontrolü" başlıklı proje, yollara entegre edilecek kablosuz şarj şeritleriyle araçların hareket hâlindeyken enerji almasını sağlayacak yeni bir sistem tasarımı ve bu sisteme yönelik kontrol yöntemleri geliştirmeyi hedefliyor. Amaç, kablosuz şarj alanında hem verim hem de hız açısından önemli katkılar sunmak.

Uygulama hedefi: Menzili yüzde 10-20 artırmak

Projenin en somut hedefi, araçlar durmadan ilerlerken menzillerini %10-20 artırabilecek düzeyde enerji aktarımı sağlamak. Doç. Dr. Ali Ağçal, projenin çıkış noktasını şöyle açıkladı: "Araç durmadan ilerlerken menzilini yüzde 10-20 artırabilecek bir enerji aktarımı sağlamayı hedefliyoruz."

Ağçal, mevcut batarya teknolojilerinin sınırlılıklarına dikkat çekerek örnek verdi: Isparta'dan İstanbul'a gitmek isteyen bir aracın en iyi şartlarda bile yaklaşık 500 kilometrede durup şarj etmesi gerektiğini söyledi. Proje kapsamında geliştirilen sistem, dünyada deneme aşamasında olan kablosuz şarj şeritleriyle benzer bir altyapıyı hedeflese de, verimlilik ve hız açısından iyileştirmeler sunmayı amaçlıyor.

Akademik altyapı, ilham kaynağı ve ekip

Ağçal, çalışmalarının ilham kaynağını yüksek lisans yıllarına ve Nikola Teslanın kablosuz enerji transferi üzerine yaptığı çalışmalara dayandırdı. Doktora sürecinde elektrikli araç şarj sistemlerini inceleyen Ağçal, hareketliyken şarj konusunda akademik bir boşluk gördüğünü belirtti.

Projede laboratuvar çalışmaları, daha önce Yıldız Teknik Üniversitesi ile yürütülen çalışmaların Isparta'daki laboratuvara taşınmasıyla hız kazanacak. Proje iki yıllık bir süreci kapsıyor; bütçenin aktarılmasının ardından resmen başlayacak ve projede en az bir yüksek lisans öğrencisinin tez çalışması olarak görev alması planlanıyor. Ağçal, ilerleyen dönemde daha fazla yüksek lisans öğrencisinin projeye dahil edilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Sonuç olarak, TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen bu çalışma, kablosuz şarj teknolojilerinde ve elektrikli araç altyapısında pratik bir gelişme sunmayı, aynı zamanda yetişecek genç mühendislerle ülkeye ve uluslararası alana katkı sağlamayı amaçlıyor.

