Hatay Antakya'da 100 km Hızla Yarışan 2 Hafriyat Kamyonu Kamerada

Hatay Antakya havaalanı yolunda hızları 100 km'ye ulaşan iki hafriyat kamyonunun trafikte yarıştığı anlar bir sürücü tarafından görüntülendi.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 08:58
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 08:58
Görüntüler başka bir araç sürücüsü tarafından kaydedildi

Hatay'da hızları 100 kilometre'ye ulaşan 2 hafriyat kamyonunun trafikte yarıştığı anlar, trafikte ilerleyen başka bir araç sürücüsü tarafından kaydedildi.

Asrın felaketi sonrası Hatay’da trafikte sayıları artan mikser ve hafriyat kamyonları, zaman zaman trafikte tehlikeye neden oluyor.

Olay, Antakya ilçesi havaalanı yolunda gerçekleşti. Arkalarından seyreden ve hızları 100 kilometreyi bulan kamyonların o anları anbean görüntülendi.

Görüntülerde; araç sürücüsünün selektör yapmasına rağmen kamyon sürücülerinin umursamadığı görüldü.

