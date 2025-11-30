Hatay Antakya'da 100 km Hızla Yarışan 2 Hafriyat Kamyonu Kamerada

Görüntüler başka bir araç sürücüsü tarafından kaydedildi

Hatay'da hızları 100 kilometre'ye ulaşan 2 hafriyat kamyonunun trafikte yarıştığı anlar, trafikte ilerleyen başka bir araç sürücüsü tarafından kaydedildi.

Asrın felaketi sonrası Hatay’da trafikte sayıları artan mikser ve hafriyat kamyonları, zaman zaman trafikte tehlikeye neden oluyor.

Olay, Antakya ilçesi havaalanı yolunda gerçekleşti. Arkalarından seyreden ve hızları 100 kilometreyi bulan kamyonların o anları anbean görüntülendi.

Görüntülerde; araç sürücüsünün selektör yapmasına rağmen kamyon sürücülerinin umursamadığı görüldü.

