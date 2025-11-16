Hatay'da 160 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Dolandırıcı Operasyonla Yakalandı

Hatay'da 160 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Dolandırıcı Yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mobil bankacılık üzerinden vatandaşları dolandıran ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı düzenlenen operasyonla yakaladı.

Operasyon detayları

Emniyet birimlerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında; bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 127 farklı dosyadan toplam 160 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 64 bin 440 TL adli para cezası ile aranan, ayrıca bu suçlardan 2021 yılından bu yana 4 buçuk yıl firari olarak aranan Y.Ç., İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandı.

Yasal süreç ve suç şekli

Adli mercilere sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın, vatandaşların mobil bankacılık verilerine ulaşarak kredi kartı üzerinden harcama yaptığı ve bu yöntemle onlarca kişiyi dolandırdığı öğrenildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, benzer suçlarla mücadeleyi sürdürdüğünü bildiriyor.

