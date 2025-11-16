Hatay'da 160 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Dolandırıcı Operasyonla Yakalandı

Hatay polisinin operasyonunda, mobil bankacılık üzerinden dolandırıcılık yapan ve 160 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. İstanbul'da yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 10:16
Hatay'da 160 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Dolandırıcı Operasyonla Yakalandı

Hatay'da 160 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Dolandırıcı Yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mobil bankacılık üzerinden vatandaşları dolandıran ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı düzenlenen operasyonla yakaladı.

Operasyon detayları

Emniyet birimlerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında; bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 127 farklı dosyadan toplam 160 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 64 bin 440 TL adli para cezası ile aranan, ayrıca bu suçlardan 2021 yılından bu yana 4 buçuk yıl firari olarak aranan Y.Ç., İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandı.

Yasal süreç ve suç şekli

Adli mercilere sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın, vatandaşların mobil bankacılık verilerine ulaşarak kredi kartı üzerinden harcama yaptığı ve bu yöntemle onlarca kişiyi dolandırdığı öğrenildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, benzer suçlarla mücadeleyi sürdürdüğünü bildiriyor.

HATAY'DA POLİS EKİPLERİNİN BAŞARILI OPERASYONUYLA; MOBİL BANKACILIK ÜZERİNDEN VATANDAŞLARI...

HATAY'DA POLİS EKİPLERİNİN BAŞARILI OPERASYONUYLA; MOBİL BANKACILIK ÜZERİNDEN VATANDAŞLARI DOLANDIRAN VE 160 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRAR ŞAHIS YAKALANDI.

İLGİLİ HABERLER

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fuar Aydın binlerce vatandaşı üreticilerle buluşturuyor
2
Elazığ'da Trafik Kazası: Rızaiye Mahalle’si Pertek Cadde’sinde 1 Yaralı
3
Dengbejlik Diyarbakır'da Gençlerin İlgisini Kaybediyor
4
Şırnak’ta Kaçakçılık Suçundan 2 Yıl 6 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
5
Şehit Annesinin Çağrısı Tunceli'de 14 Yaşındaki Gençte Karşılık Buldu
6
Kayseri'de Mevsimin İlk Karı: Büyükşehir 79 Araç, 160 Personelle Seferber
7
Çanakkale'de 'Yıldırım-2025' Seferberlik Tatbikatı İcra Edildi

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?