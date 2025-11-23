Hatay'da Dağ Yürüyüşü Kazası: 1 Kişi Kayalıklardan Düşerek Yaralandı
Antakya, Habibi Neccar Dağı eteklerinde kurtarma operasyonu
Hatay'da dağlık alanda yürüyüş yapan iki kişiden biri, Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı eteklerinde kayalıklardan düşerek yaralandı.
Yaralının durumu ihbar edilince itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar bölgeye intikal etti. Ekiplerin ve vatandaşların ortak çalışmasıyla yaralı, düştüğü yerden kurtarıldı.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.
HATAY’DA YÜRÜYÜŞ ESNASINDA DAĞ YAMACINDAN DÜŞEREK YARALANAN ŞAHSI İTFAİYE EKİPLERİ VE VATANDAŞLAR KURTARDI.