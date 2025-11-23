Hatay'da Dağ Yürüyüşü Kazası: 1 Kişi Kayalıklardan Düşerek Yaralandı

Antakya Habibi Neccar Dağı eteklerinde yürüyüş yapan 2 kişiden biri kayalıklardan düşerek yaralandı; itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.