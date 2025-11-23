Hatay'da Dağ Yürüyüşü Kazası: 1 Kişi Kayalıklardan Düşerek Yaralandı

Antakya Habibi Neccar Dağı eteklerinde yürüyüş yapan 2 kişiden biri kayalıklardan düşerek yaralandı; itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 19:33
Antakya, Habibi Neccar Dağı eteklerinde kurtarma operasyonu

Hatay'da dağlık alanda yürüyüş yapan iki kişiden biri, Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı eteklerinde kayalıklardan düşerek yaralandı.

Yaralının durumu ihbar edilince itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar bölgeye intikal etti. Ekiplerin ve vatandaşların ortak çalışmasıyla yaralı, düştüğü yerden kurtarıldı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

