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Hatay'da Depremzedelere Tohum ve Zeytin Hasat Makinesi Desteği

Hatay'daki çiftçilere tohum ve zeytin hasat makinesi desteği verildi. Elde edilen ürünlerin değeri 35 milyon lirayı aştı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 16:32
Hatay'da Depremzedelere Tohum ve Zeytin Hasat Makinesi Desteği

Hatay'da Çiftçilere Destek Programı Düzenlendi

Hatay, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrası tarımsal üretimini sürdürebilmek amacıyla ciddi bir destek programına ev sahipliği yaptı. Kırıkhan ilçesindeki Toprak Mahsülleri Ofisi'nde gerçekleştirilen dağıtım töreninde, depremzede çiftçilere pamuk, soya ve ayçiçeği tohumu ile zeytin hasat makinesi verildi.

Vali Masatlı'nın Açıklamaları

Toplantıda konuşan Vali Mustafa Masatlı, depremler sonucunda bölgedeki tarımsal faaliyetlerin büyük ölçüde olumsuz etkilendiğini ifade etti. Masatlı, devletin çiftçilere sağladığı desteğin önemine vurgu yaparak, "Depremde pek çok ürünümüzü kaybettik. Devletimiz, bunların hemen hemen birebir aynısını, daha iyisini üreticilere ulaştırdı. Yaklaşık 2 milyar liranın üzerinde bir desteği halkımızla buluşturduk," dedi.

Ürün Dağıtımı ve Destek Miktarı

Masatlı, çiftçilere dağıtılan ürünlerin maliyetinin toplamda 35 milyon liradan fazla olduğunu belirtti. Ayrıca, son dönemde yaşanan don olaylarına da dikkat çeken Masatlı, hükümetin her zaman çiftçilerin yanında olduğunu anlattı. Törende, depremlerden etkilenen 5 bin 662 çiftçi için toplam 153 bin kilogram pamuk, 100 bin kilogram soya, 400 torba ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Ek olarak, 62 üreticiye de zeytin hasat makineleri teslim edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen ise bu çalışmanın üreticiler için hayırlı olmasını temenni etti. Bu tür desteklerin, kırsal kalkınma ve tarımsal üretkenliğe önemli katkılar sağlayacağına inanılıyor.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen çiftçilere, pamuk, soya ve ayçiçeği tohumu ile...

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen çiftçilere, pamuk, soya ve ayçiçeği tohumu ile zeytin hasat makinesi dağıtıldı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen çiftçilere, pamuk, soya ve ayçiçeği tohumu ile...

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen çiftçilere, pamuk, soya ve ayçiçeği tohumu ile zeytin hasat makinesi dağıtıldı.

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