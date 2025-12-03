Hatay'da 'Engelsiz Mobil Ulaşım' ile görme engellilere sesli toplu taşıma

Yayın Tarihi: 03.12.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 10:55
Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen yeni uygulama, görme engelli vatandaşların şehir içi ulaşımlarını sesli asistan desteğiyle kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Projenin kapsamı

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Engelsiz Mobil Ulaşım' uygulaması, görme engelli bireylerin toplu taşıma araçlarını daha güvenli ve bağımsız şekilde kullanabilmelerini hedefliyor. Proje, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla duyuruldu.

Nasıl çalışıyor?

Uygulama, görme engelli kullanıcılarla sürücüler arasında dijital bir bağ kuruyor ve verileri sesli asistan aracılığıyla aktarıyor. Kullanıcılara sunulacak bilgiler arasında en yakın durak noktaları, duraktan geçen otobüs bilgileri, geliş süreleri, güzergâh senaryoları, otobüs içi durak bilgileri ve iniş noktalarına kalan süre yer alıyor.

Kullanıma sunulma takvimi

Ulaşım Dairesi yetkilileri, uygulamanın halen geliştirme aşamasında olduğunu ve yakında kullanıma sunulacağını müjdelediler. Yetkililer, projenin sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde değil, her zaman engelli vatandaşların yanında olma hedefinin bir parçası olduğunu vurguladı.

