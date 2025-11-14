Hatay'da Ev Yangını: Dörtyol'da 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 4 katlı binanın 2. katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi, itfaiye müdahale ederek yangını söndürdü.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 16:33
Numune Evler Mahallesi'nde çıkan yangına itfaiye müdahalesi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Numune Evler Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 2'nci katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarının ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi Dörtyol itfaiye istasyonu ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Yangında dumandan etkilenen M.T. adlı vatandaş, ekiplerce Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, olay yerindeki dairede maddi hasar oluştu.

