Hatay'da İşçi Servisi Tıra Çarptı: 6 Ölü, 8 Yaralı

Hatay'da Meydana Gelen Feci Kaza

Hatay'ın Üzümdalı Mahallesi'nde, bir işçi servisinin tıra çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Antakya-Reyhanlı kara yolu üzerindeki kaza, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 31 C 0004 plakalı işçi servisinin, park halindeki 31 B 2646 plakalı tıra arkadan çarpması ile gerçekleşti. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Hayatını Kaybedenlerin Kimlik Bilgileri

Feci kazada yaşamını yitirenler arasında Mehmet Koçak (15), Ömer Erdoğan (17), Ahmet Akarsu (18), Mehmet Albayrak (19), Ömer Albayrak (21) ve Halil Albayrak (24) yer alıyor. Yaralılar, ambulanslarla yakın hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Vali Masatlı'dan Açıklama

Olay yerine giden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kaza ihbarının 15.58'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaştığını belirtti. Masatlı, kazanın detaylarına ilişkin, "Maalesef bir işçi servisi, duran bir tıra arkadan çarparak kaza meydana geldi. 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1 vatandaşımız ise ağır yaralandı" dedi. Ayrıca, hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

Hatay'da işçi servisi tıra çarptı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Hatay'da işçi servisi tıra çarptı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.