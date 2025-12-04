Hatay'da Kamyonette Tavana Tutunan 4 Kaçak Göçmen Yakalandı — 1 Organizatör Tutuklandı

Antakya-İskenderun yolunda durdurulan kamyonette tavana tutunarak saklanan 4 kaçak göçmen yakalandı; 1 organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:39
Antakya-İskenderun yolunda durdurulan araçta yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önüne geçmek için yürüttükleri çalışmada, Antakya-İskenderun yolunda şüpheli bir kamyoneti durdurdular.

Yapılan aramada, tavana tutunarak saklanmaya çalışan 4 kaçak göçmen bulundu. Yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 organizatör ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

