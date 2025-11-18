Hatay’da Kümeste Yaşayan Leylek Balıkla Besleniyor

Hatay Dörtyol'da uçamaz halde bulunan leylek, Yusuf Poyraz tarafından kümeste tavuklarla birlikte balıkla beslenerek koruma altına alındı; Milli Parklar'a teslim edilecek.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 09:28
Hatay’da Kümeste Yaşayan Leylek Balıkla Besleniyor

Hatay’da kümeste yaşayan leylek balıkla besleniyor

Dörtyol Numuneevler’de bulunan leylek, ev sahipleri tarafından koruma altına alındı

Hatayın Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesinde yaşayan 52 yaşındaki Yusuf Poyraz, sabah saatlerinde evinin bahçesinde uçamaz halde bir leylek buldu.

Aile, hayvanın yaralı olduğunu düşünerek beslemeye başladı. Poyraz, leyleği kümeste tavuklarla birlikte ağırlıyor ve beslenmesi için balık veriyor. Çocukların solucan bularak katkıda bulunduğu bakım sürüyor.

Yusuf Poyraz konuyla ilgili olarak, "Sabah 06.30 gibi kalktığımızda dışarıda bir leylek gördük. Önce panik olduk, bir şey olur mu diye düşündük. Yem ve su verdik ama yemleri pek yemedi. Çocuklar solucan bulup verdiler. Balık yedirmeye başladım. Bir haftadır bizimle, tavuklarla arkadaş oldu, kümese girip çıkıyor. Mutluyuz ama sonuçta teslim etmemiz lazım. Milli parklara soracağız, alan olursa tabii ki vereceğiz" dedi.

Leyleğin bir süre daha kümeste kalacağı, uygun koşullar sağlanması halinde ise Milli Parklar ekiplerine teslim edileceği bildirildi.

