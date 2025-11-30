Hatay’da Meryem’in Hayali: Mavi ve Temiz Bir Oda

Hatay'da banyosu olmayan, tek odalı bir evde yaşam mücadelesi veren Dülger ailesinin engelli kızı Meryem, en büyük hayalinin mavi boyalı ve temiz bir oda olduğunu söylüyor.

Kira, yaşam koşulları ve aile bireyleri

Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi’ne 2012 yılında taşınan 50 yaşındaki Nuriye Dülger, aylık 4 bin TL kira ödediği, banyosu olmayan ve tuvaleti dışarıda olan tek odalı evde dört kişilik ailesiyle yaşıyor. Eşinin rahatsızlığı nedeniyle çalışamadığını belirten Dülger, zaman zaman gündelik işlere giderek gelir sağlayıp, kızının engelli maaşı ve bakıcı parası ile kira masraflarını karşıladıklarını aktardı.

Dülger, evin durumunu ev sahibine bildirmesine rağmen karşılık olarak "Evi istemiyorsan çık" cevabını aldığını ve bu nedenle çaresizce hayatlarını söz konusu tek odalı evde sürdürdüklerini ifade etti. Aile, 13 yıldır bu koşullarda yaşıyor.

Meryem’in hayali ve gelecek arzusu

Engelli kızı Meryem ise küçük ama temiz bir odada yaşamak istediğini anlatıyor: "Evimiz çok küçük, 4 kişiyiz ve yaşayamıyoruz. Güzel ve temiz bir ev istiyorum. Evimizde mavi temiz bir oda istiyorum. Odamda temiz kıyafetler, kitaplar ve kalemlerin olmasını isterim." Meryem ayrıca büyüyünce polis olmak istediğini söyledi.

Haber, Dülger ailesinin yaşam koşullarını ve Meryem’in umut dolu talebini gözler önüne seriyor; aile, daha iyi bir konut ve çocuklarının rahat yaşayabileceği bir ortam arayışında.

DÜLGER AİLESİ