Hatay'da Motosiklet Kazası: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Antakya EXPO mevkiinde feci kaza

Hatay'ın Antakya ilçesi EXPO mevkiinde seyir halindeyken kontrolden çıkan 31 ACG 534 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Günyazı Mahallesi mevkiinde devrildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde, 16 yaşındaki İrfan Konuşkan ile 15 yaşındaki Ali Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

HATAY'DA DEVRİLEN MOTOSİKLETTEKİ 16 YAŞINDAKİ VE 15 YAŞINDAKİ 2 ÇOCUK ÖLDÜ.