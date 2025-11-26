Hatay'da Motosiklet Kazası: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Antakya EXPO mevkiinde kontrolden çıkan 31 ACG 534 plakalı motosikletin devrilmesi sonucu 16 yaşındaki İrfan Konuşkan ve 15 yaşındaki Ali Bulut hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 22:56
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 22:56
Hatay'da Motosiklet Kazası: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Hatay'da Motosiklet Kazası: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Antakya EXPO mevkiinde feci kaza

Hatay'ın Antakya ilçesi EXPO mevkiinde seyir halindeyken kontrolden çıkan 31 ACG 534 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Günyazı Mahallesi mevkiinde devrildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde, 16 yaşındaki İrfan Konuşkan ile 15 yaşındaki Ali Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

HATAY'DA DEVRİLEN MOTOSİKLETTEKİ 16 YAŞINDAKİ VE 15 YAŞINDAKİ 2 ÇOCUK ÖLDÜ.

HATAY'DA DEVRİLEN MOTOSİKLETTEKİ 16 YAŞINDAKİ VE 15 YAŞINDAKİ 2 ÇOCUK ÖLDÜ.

HATAY'DA DEVRİLEN MOTOSİKLETTEKİ 16 YAŞINDAKİ VE 15 YAŞINDAKİ 2 ÇOCUK ÖLDÜ.

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bandırma'da Zabıta Suçüstü Yakalandı: Dilenci Kabahatler Kanunu Kapsamında İşlemde
2
Kayapa OSB'de Fabrika Yangını: 1 İşçi Hafif Yaralandı
3
Silivri Sahilinde Denizde Erkek Cesedi Bulundu
4
Muğla'da Gıda Zehirlenmesi: Seydikemer'de 1 Ölü, İnceleme Başlatıldı
5
Tekirdağ'da sahilde tilki görüntülendi
6
Trump: 'Çok ağır bir bedel ödeyecek' — Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız yaralandı
7
Kayseri'de Miras Tartışması Kanlı Bitti: Kayınvalide Öldü, Şüpheli Hastanede Hayatını Kaybetti

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti