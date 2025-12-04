Hatay'da Motosiklet Kazasında Ekipman Hayat Kurtardı, Yardım Eden Sürücü Yürek Isıttı

Hatay Arsuz'da çamurda kayan motosiklet devrildi; ekipmanları sayesinde yara almadan kurtulan Selim Töremiş'e yardıma koşan sürücünün anları kask kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:28
Kaza anı ve yardıma koşan sürücü

Arsuz ilçesi Pirinçlik Mahallesinde ilerleyen Selim Töremiş, çamura girmesiyle kontrolünü kaybederek motosikletinin devrilmesine neden oldu. O anlar kask kamerasına yansırken, Töremiş üzerindeki ekipmanlar sayesinde yara almadan kazayı atlattı.

Kaza sonrası ilk müdahaleyi yapan sürücü, aracını durdurarak yardımına koştu. Kask kamerasına yansıyan o konuşmada sürücü, "Allah korudu, kolunda var mı bir şey? Neyse üzerindeki korudu seni. Çok kaydın gardaşım, aman Allah korusun. Var mı yapacağımız bir şey" dedi.

Sürücünün açıklamaları ve uyarıları

Selim Töremiş, motosiklet kullanıcılarına ekipman uyarısında bulunarak, "Yağışlı hava olsun veya olmasın herkes dikkatli kullansın. Kesinlikle ekipmansız trafiğe çıkmasınlar. Ben bugün ekipman sayesinde yara almadan kurtuldum" ifadelerini kullandı.

Töremiş, kaymanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklendiğini belirterek olayın detaylarını aktardı: "Bir arkadaşımdan dönüyordum. Yollar ıslaktı, yağış bitmişti ama zemin kaygandı. Rampa aşağı indiğim için motorun kayacağını hissettiğim anda kendimi sola doğru attım. Yolda ufak bir çamur vardı, o çamur yüzünden kaydım ve düştüm. Tahminen 50-60 metre sürüklendim. Çok şükür sadece sıyrıkla atlattım, yaralanma yok. Burnum bile kanamadı. Yanımdan geçen bir araç sürücüsü beni görünce durdu, sağlık durumumu sordu. Allah razı olsun."

